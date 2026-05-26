La Florida anuncia "cambiatón" de láminas del álbum del Mundial: Estos son los lugares donde puedes asistir

26 may. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

La locura por las láminas del álbum del Mundial 2026 suma cada día nuevos adeptos. En ese contexto, se anunció la "Cambiatón más grande de Chile", evento que se realizará en la Región Metropolitana.

Concretamente, la actividad tendrá lugar a las 10:00 horas del próximo domingo 31 de mayo en el estadio Bicentenario de La Florida, recinto que recibirá tanto a grandes como a chicos que busquen completar su colección de la Copa del Mundo.

La invitación de La Florida

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, dio el anuncio que dejó expectantes a coleccionistas y futboleros. Además, se sumó a la tendencia global del coleccionismo al mostrarse en pleno proceso de completar el tradicional álbum oficial del torneo.

"Nos quisimos sumar a la tendencia, así que queremos invitar a todos los niños y niñas, y quizás también a los no tan niños, a participar de la ‘Cambiatón más grande de Chile’", señaló el edil.

La instancia, que busca reunir a la mayor cantidad de coleccionistas, se realizará en el Estadio Municipal de La Florida porque es "un lugar seguro, donde las personas pueden intercambiar las láminas repetidas y así completar su álbum de la Copa del Mundo 2026", argumentó el alcalde.

Finalmente, Daniel Reyes bromeó mostrando una "figura que nadie más tiene", la cual era una lámina con su rostro y nombre. El momento fue aprovechado por el edil para motivar al alcalde de Huechuraba, Max Luksic, a realizar una instancia similar a la que organizará La Florida.

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Otros lugares para cambiar láminas

Además de esta actividad masiva en La Florida, existen otros puntos que se han consolidado como lugares recurrentes para el intercambio de láminas. Por ejemplo, el Mall Espacio M, ubicado en Morandé con Compañía, abre sus puertas a los coleccionistas todos los domingos desde las 10:00 horas.

Asimismo, la Municipalidad de Lo Prado organizará un evento este sábado 30 de mayo, entre las 15:00 y las 19:00 horas, en la pérgola del frontis municipal, ubicada a pasos del Metro Lo Prado.

Del mismo modo, en las afueras de las tiendas de Panini, distribuidor oficial del álbum, siempre es posible encontrar personas en busca de intercambios para completar sus colecciones.

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