Temblor se percibe en la zona norte: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este martes se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 12:42 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 65 kilómetros al norte de Pica, a 105 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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