Temblor se percibe en la zona norte: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?

26 may. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 12:42 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 65 kilómetros al norte de Pica, a 105 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.