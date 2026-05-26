¿Cuál es la calefacción más barata para este invierno?: Estudio revela diferencias de hasta 5 veces según combustible

26 may. 2026 - 13:26 hrs.

Con el invierno encima y un alza en las cuentas de la luz ya anunciada para julio, elegir bien el sistema de calefacción puede marcar una diferencia importante en el bolsillo. Un nuevo estudio de la Fundación Energía para Todos comparó ocho alternativas disponibles en el mercado chileno y los resultados son contundentes: hay sistemas que cuestan hasta cinco veces más que otros por cada hora de uso.

El análisis tomó como referencia calefaccionar un living de entre 40 y 50 metros cuadrados en Santiago, Concepción y Valparaíso, evaluando tecnologías que funcionan con gas natural, gas licuado, kerosene, electricidad, pellet y leña certificada.

Pellet, el gran ganador

El combustible más barato del estudio es el pellet, con un costo de $243 por hora en las tres ciudades analizadas.

Javier Piedra, director de la Fundación Energía para Todos y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, explica por qué su precio es tan conveniente: "El pellet es el único combustible que tiene una curva descendente de precios; esto se debe a que hay competencia entre productores, y al entrar nuevas empresas al mercado, su precio tiende a bajar. Además, hoy tiene un precio parejo en todas las regiones y se puede comprar incluso en supermercados".

El aire acondicionado inverter también aparece como una opción competitiva, con valores de entre $220 y $276 por hora. El detalle es el siguiente:

Pellet: $243 (en Santiago, Concepción y Valparaíso)

Electricidad aire condicionado: $220 en Santiago, $235 en Concepción y $276 en Valparaíso

Kerosene mecha: $265 en Santiago, $258 en Concepción y $261 en Valparaíso

Kerosene láser: $281 en Santiago, $273 en Concepción y $277 en Valparaíso

GLP 15 kg: $521 en Santiago, $559 en Concepción y $535 en Valparaíso

Leña certificada: $1.033 en Santiago, $557 en Concepción y Valparaíso

Gas natural: $891 en Santiago, $843 en Concepción y $886 en Valparaíso

Electricidad radiante: $909 en Santiago, $967 en Concepción y $1.138 en Valparaíso

Los más caros: electricidad radiante y gas natural

En el extremo opuesto, el calefactor eléctrico radiante puede superar los $1.100 por hora en Valparaíso, convirtiéndose en la alternativa más costosa del estudio. El gas natural le sigue de cerca, con un promedio cercano a los $900 por hora.

"Sacando el precio como variable, cada sistema tiene sus pros y contras; por ejemplo, la parafina y el gas licuado generan contaminación intradomiciliaria", advierte Piedra.

Cuentas de luz subirán en julio

El contexto se vuelve más relevante considerando que desde el 1 de julio la electricidad costará más. La Comisión Nacional de Energía anunció un alza promedio de 4,9% a nivel nacional, aunque en ciudades como Valdivia y Puerto Montt el incremento podría llegar al 15% o 16%. En Santiago, el aumento implicaría aproximadamente $1.000 extra en una cuenta de luz promedio.

Ante este escenario, la Fundación recomienda visitar cuentadelaluz.cl (clic acá para acceder), plataforma que permite comparar tarifas eléctricas residenciales por comuna en todo el país.

Todo sobre Estudios científicos