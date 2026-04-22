Frontier: El gigante tecnológico que busca resolver uno de los mayores enigmas de la física

22 abr. 2026 - 16:15 hrs.

Uno de los mayores enigmas de la física podría ser resuelto por medio de Frontier, la primera supercomputadora de exaescala del mundo para modelar supernovas y reactores de fusión.

Los científicos estadounidenses a cargo de la iniciativa habrían recurrido a este ejemplar con el fin de desentrañar la turbulencia magnética en el plasma, que es considerado uno de los problemas más difíciles en el mundo de la física.

Así lo confirmó el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL) del Departamento de Energía (DOE), de Estados Unidos, en un comunicado de prensa.

¿Qué se sabe de Frontier?

Los especialistas utilizaron modelos de IA para entrenar a la tercera supercomputadora de exaescala más rápida del mundo y, posteriormente, capturar con precisión el comportamiento caótico del plasma.

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“Cuanto más caótico es el sistema, más difícil es simularlo. Los modelos de IA tradicionales tienen dificultades para reproducir estos patrones debido a que estas interacciones son tan complejas y computacionalmente exigentes de reproducir”, expresó Eliu Huerta, científico computacional del Laboratorio Nacional Argonne, quien supervisó el estudio.

El hallazgo podría generar transformaciones en la investigación y optimizar la manera en que los científicos modelan las explosiones de supernova, contribuyendo a la construcción de reactores de fusión nuclear más eficientes.

El futuro del descubrimiento

“Esta es la primera vez que la IA ha podido modelar fielmente la turbulencia magnetizada en condiciones tan extremas. Al combinar los operadores neuronales basados en la física con la difusión generativa, creamos un marco que respeta las ecuaciones a la vez que recupera toda la complejidad del plasma”, precisó Huerta.

Se espera que los especialistas logren la ampliación de este modelo, a fines de simular sistemas todavía más complejos, incluyendo una resolución de plasma 3D completa y entornos astrofísicos. También se emplearía para aplicaciones como la modelización de la turbulencia del plasma para reactores de fusión nuclear.

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