Conmoción en Francia tras muerte de niña de 11 años: El padre de una de sus amigas es el principal sospechoso

05 jun. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El caso de Lyhanna conmocionó Francia. La menor de 11 años desapareció el 29 de mayo en el pequeño pueblo de Fleurance, en una zona rural del suroeste del país, y la última vez que se la vio con vida fue subiendo al auto del acusado, padre de una amiga de la niña.

Tras días de búsqueda, los investigadores hallaron el jueves un cadáver con ropa parecida a la que llevaba la menor, en un silo agrícola abandonado, y este viernes la fiscalía confirmó que se trata de la estudiante de secundaria.

"Los forenses no pueden por ahora indicar cuáles son las causas de la muerte", precisó en un comunicado el fiscal de Agen, Olivier Naboulet. Una de las interrogantes es si la menor fue agredida sexualmente.

Los antecedentes del caso

El principal sospechoso, Jérôme B., había trabajado en la explotación en la que se encontró el cuerpo, según un responsable agrícola de la zona. Días antes del descubrimiento, había sido acusado de secuestro y encarcelado.

En Fleurance, los habitantes parecían este viernes aturdidos por el hallazgo del cadáver de la alumna de secundaria. Una marcha en homenaje de Lyhanna está prevista el domingo en esta localidad de 6.000 habitantes.

"Con todas esas denuncias, al final hay un fallo en el sistema que de verdad me enfurece", lamentó Paulette Cantan, una jubilada de 79 años, que dijo sentir "mucha tristeza y también rabia".

Cuestionamientos al sistema judicial y reiteradas denuncias

Desde principios de semana, las revelaciones sobre el hombre de 41 años detenido, que contaba con varias denuncias, sembraron indignación y dudas sobre el funcionamiento de la justicia.

La fiscal de Auch, Clémence Meyer, indicó el miércoles que la madre de una joven de 17 años lo denunció en diciembre de 2017 al descubrir que su hija mantenía desde hacía meses una relación con él, pero se archivó en 2018 porque la menor dijo que la relación era consentida.

En enero de 2022 se presentó una nueva denuncia en el norte de Francia por "hechos de violación de una menor de menos de 15 años", ocurridos en 2020 en el domicilio del sospechoso, pero se archivó en mayo de 2024 por falta de elementos suficientes, explicó.

La madre de una menor nacida en 2014 presentó una tercera denuncia en agosto de 2025 por violaciones entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en el domicilio del sospechoso, apuntó la fiscal. Desde la presentación de la denuncia, el hombre nunca fue interrogado.

Pero habrían otras dos por violación de menores en 2023 y 2025: una presentada el jueves en Saint-Brieuc, en el oeste de Francia, después que la presunta víctima reconociera la mirada de Jérôme B. en los medios, indicó a la agencia de noticias AFP una fuente próxima al caso, y otra dada a conocer el miércoles por la fiscal.

Presidente Macron lanzó duras críticas

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se refirió al caso que ha conmocionado al país y reconoció que existieron errores en la actuación de las autoridades respecto al principal sospechoso, un hombre de 41 años que acumulaba denuncias por presunta violencia sexual contra menores.

El mandatario afirmó estar "impactado" por los antecedentes que han salido a la luz tras la desaparición y muerte de la niña: "Las cosas no ocurrieron como deberían", sostuvo Macron, quien además admitió que el funcionamiento de las instituciones será objeto de revisión.

Por otra parte, expresó su solidaridad con la familia de la menor y aseguró que no es posible sostener que el sistema actuó correctamente. "No podemos mirar a la cara a su familia y decirles que todo funcionó bien, porque no es cierto", declaró.

El ministerio de Justicia anunció sanciones si se confirman fallos en la gestión de las denuncias contra el sospechoso, y presentó una denuncia contra las amenazas recibidas por la fiscal de Auch, después que una fuente del gobierno la señalara como presunta responsable de las deficiencias.