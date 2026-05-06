"Es una señal": Francia preposiciona su principal portaviones para eventual misión en Ormuz

06 may. 2026 - 12:59 hrs.

El paso del portaviones francés Charles de Gaulle por el canal de Suez es una "señal" de que una coalición de países no beligerantes está "lista" para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, indicó este miércoles la presidencia francesa.

El envío del buque insignia de la Marina francesa a la zona del Golfo se enmarca en la iniciativa de Francia y el Reino Unido para promover una misión que garantice la seguridad en este estrecho crucial para el comercio mundial de hidrocarburos.

Su paso por el canal de Suez es "una señal de que no solo estamos listos para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, sino también de que somos capaces de hacerlo", dijo un consejero del presidente francés, Emmanuel Macron.

El portaviones y su escolta cruzaron este miércoles el canal de Suez de camino hacia el mar Rojo, para "reducir los plazos de implementación de la iniciativa cuando las circunstancias lo permitan", indicó en una nota el Ministerio de Defensa francés.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzada el 28 de febrero desató una guerra en Oriente Medio y, pese a la frágil tregua vigente, Washington mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, mientras que Teherán continúa paralizando el tránsito en Ormuz.

Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, lideran una misión multinacional y defensiva para garantizar la libertad de navegación por ese estrecho, que solo se desplegará una vez hayan cesado las hostilidades.

Más de 40 países ya han iniciado la planificación militar en Londres.

El Charles de Gaulle, que lleva a bordo una veintena de cazas Rafale y está escoltado por varias fragatas, zarpó en enero del puerto de Toulon, en el sureste de Francia, para una misión en el Atlántico Norte.

Pero a principios de marzo, fue desviado hacia el Mediterráneo oriental, donde desde entonces se ha desplegado para defender los intereses franceses y los de países aliados golpeados por las represalias de Irán por los ataques israelo?estadounidenses.

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