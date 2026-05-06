Tesla retira casi 219.000 vehículos en EE. UU. por problema con la cámara de visión trasera

06 may. 2026 - 13:14 hrs.

Tesla está retirando 218.868 vehículos en los Estados Unidos debido a imágenes retrasadas de la cámara de visión trasera que podrían aumentar el riesgo de accidente, informó el miércoles la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

El organismo regulador indicó que la pantalla de la cámara de visión trasera en los vehículos afectados puede mostrar un retraso al poner el vehículo en marcha atrás, reduciendo la visibilidad del conductor.

El retiro abarca ciertos modelos Model 3, Model Y, Model S y Model X, según la NHTSA. Tesla ha lanzado una actualización de software de forma remota (over-the-air) para solucionar el problema, señaló el regulador.

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