¿Podría haber cortes de luz?: Enel y CGE activan plan de acción por lluvias que afectan a Santiago

06 may. 2026 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

Las empresas Enel y CGE informaron este miércoles de la activación de un plan de acción para actuar y reforzar las operaciones ante un sistema frontal que ya está activo en Santiago y otras partes de la Región Metropolitana.

En el caso de Enel, la empresa destacó que "incrementó sus recursos técnicos en terreno, multiplicándolos por siete en comparación a un día habitual". Pero no solo esto, ya que fortaleció sus canales de atención hasta cinco veces, como medida para anticiparse al evento.

Apoyo a clientes electrodependientes

En un comunicado, indicaron que "los clientes electrodependientes inscritos en el registro de la compañía cuentan con atención telefónica preferencial, utilizando los números indicados durante su proceso de inscripción".

"Enel Distribución reitera el llamado a los familiares y tutores de personas electrodependientes a realizar su inscripción, a fin de garantizar una atención personalizada y expedita durante situaciones de contingencia", agregaron.

La medida tomada por CGE

En el caso de CGE, activó un plan de acción preventivo para atender posibles interrupciones del suministro eléctrico durante la presente jornada.

La compañía explicó que la iniciativa consiste en "medidas como la preparación de los centros de operación, el despliegue de brigadas de mantenimiento pesado y poda y los equipos de atención domiciliaria, para abordar las interrupciones de suministro que podrían presentarse".

A su vez, dispondrán de brigadas pesadas que estarán trabajando en terreno: "(CGE) incrementó también el número de brigadas de atención de emergencia que se desplegarán por estas comunas".

"La Compañía duplicará sus recursos normales para atender posibles interrupciones de suministro producto del sistema frontal, sumando también personal desde las bases de operación y el refuerzo de la atención de clientes en el Call Center, Centros de Operación y personal 24/7 en mesas de trabajo", mencionaron.

Según el pronóstico del tiempo, las precipitaciones se extenderían en la capital hasta las 21:00 o 22:00 horas de este miércoles, aunque estarán acompañadas de viento en algunos momentos, por lo que las autoridades recomiendan salir abrigados, con paraguas y estar atento a las condiciones del tránsito por el agua que se pueda acumular en la calzada.

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