Belén Mora sorprende con radical cambio de look: "Quedé fascinada"

06 may. 2026 - 14:09 hrs.

A poco más de un año de haberse convertido en madre, Belén Mora volvió a sorprender en redes sociales, esta vez por un llamativo cambio de look que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

La comediante documentó todo el proceso en sus historias de Instagram, desde que salió rumbo a la peluquería hasta el resultado final, fiel a su estilo cercano y con toques de humor.

El nuevo look de Belén Mora

"Voy saliendo a la pelu", escribió en un primer registro, anticipando lo que sería una esperada transformación.

Horas más tarde, mostró el resultado: un pelo más corto, con un tono más oscuro y un acabado brillante, que ella misma celebró. "Entregarte y que hagan exactamente lo que querías. Gracias", comentó, usando de fondo la canción Vogue de Madonna, popularizada por la película El diablo viste a la moda.

Ya desde su casa, volvió a destacar el cambio con entusiasmo: "Quedé fascinada con mi cambio de look… el pelo está muy sano, muy brillante, muy oscurito, un color bien natural. Me encantó".

Un cambio en medio de un proceso personal

Este nuevo look se da luego de que en el último tiempo la humorista ha hablado abiertamente sobre su proceso físico y emocional tras convertirse nuevamente en madre.

La participante de Detrás del Muro contó en febrero pasado que durante su embarazo sufrió un aumento de peso significativo.

Tras ello, Belén Mora ha compartido con sus seguidores los cambios que experimentó luego del nacimiento de Damián, poniendo foco en su bienestar personal, más allá de los estándares estéticos.

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