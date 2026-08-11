Exministro Muñoz recuperó visa de EEUU: "Es un daño reputacional grande... me alegro que hayan podido retrotraer la decisión"

11 ag. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, recuperó su visa estadounidense tras cinco meses desde su revocación.

Su permiso para entrar a Estados Unidos fue suspendido en febrero, en medio de la controversia por el proyecto de cable de fibra óptica que uniría China y Chile.

En conversación con Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, Muñoz abordó los perjuicios que la sanción le generó: "Yo creo que es un daño reputacional grande y que efectivamente te genera complicaciones", afirmó.

La explicación de Muñoz

En febrero de este año, mediante un comunicado del Departamento de Estado, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el país norteamericano "está comprometido a contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía".

"Hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del Gobierno chileno", se añadía en la misiva. Uno de los afectados fue Muñoz, en ese entonces ministro de Transporte y Telecomunicaciones ad portas de dejar el cargo con la salida de la administración de Gabriel Boric.

"Después de unos meses, se me informó que finalmente me habían retirado de la lista de personas inhabilitadas para obtener visa, y el 23 de junio me invitaron a hacer una solicitud", relató el exministro. Y agregó: "La hice ese día y una semana después se me entregó la visa para poder ir a Estados Unidos. Yo tengo una hija que vive allá (...) realmente para mí era importante resolver este tema".

Sobre el proceso que permitió revertir la medida, sostuvo que "me alegro de que la embajada haya podido retrotraer esta decisión".