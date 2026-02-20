Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios de Gobierno cuya visa fue revocada por Estados Unidos

20 feb. 2026 - 16:58 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, confirmó este viernes que él es uno de los tres funcionarios de Gobierno cuya visa fue revocada por Estados Unidos, supuestamente, por "socavar la seguridad regional".

"Ningún tipo de proyecto puede amenazar nuestro soberanía"

"Efectivamente, he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente", comenzó señalando el ministro a través de un video.

"Durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna", agregó la autoridad.

El secretario de Estado explicó que dentro de esos proyectos se ha avanzando en, por ejemplo, "un acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Silesia, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur".

Muñoz continuó declarando que nuestro país tiene una institucionalidad que "no discrimina" respecto a los orígenes de los proyectos, por lo que "analizamos cada uno de sus debidos méritos". En ese sentido, dijo que como Gobierno están conscientes que "ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional".

"En los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Secretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación", añadió.

Visas retiradas por Estados Unidos

De acuerdo a un comunicado difundido por el Departamento de Estado en su sitio web, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que el país norteamericano "está comprometido a contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía".

"Hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno", se añade en la misiva, aunque sin entregaron sus identidades ni detallar las acciones que motivaron la medida.

Estos funcionarios, indica el mensaje, "a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

Pero los afectados no solo serán ellos, sino que también "sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les revocarán las visas estadounidenses que poseían".