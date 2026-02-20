Anuncian nueva alza en el transporte público de Santiago: Pasaje subirá $25 y llegará a $895 en hora punta

20 feb. 2026 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se anunció un nuevo ajuste a la tarifa del transporte público de la Región Metropolitana, generándose alzas en los servicios subsidiados de Bus, Metro y Tren Nos-Estación Central desde el próximo 22 de febrero.

En concreto, el pasaje registrará un aumento de $25 en la tarifa de adulto y en hora punta llegará a $895. Según el Panel de Expertos, la tarifa de adulto mayor será de $390, la escolar estará en $260 y el Monto Máximo Mensual, Dale QR, se establecerá en $42 mil al mes.

Noticia en desarrollo...