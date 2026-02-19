Aumentan a cinco los fallecidos por explosión de camión de gas en Renca: Hay 17 personas hospitalizadas

19 feb. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves se confirmó que el número de personas fallecidas por la explosión de un camión de gas en la comuna de Renca, Región Metropolitana, aumentó a cinco.

La información fue entregada en un comienzo por el ministro de Salud (s) Bernardo Martorell y posteriormente fue reafirmada por Carabineros.

Pacientes hospitalizados

En un punto de prensa desde la Posta Central, el ministro declaró que hasta las 17:00 horas se contabilizaban 17 pacientes hospitalizados.

"Todos ellos están en un estado grave de hospitalización. Hay dos en la Posta Central, uno en el Hospital Félix Bulnes, cinco en la Mutual de Seguridad, dos en la Clínica Indisa, dos en la Asociación Chilena de Seguridad, uno en la Clínica BUPA y tres en las clínicas de Red Salud", señaló la autoridad.

Martorell agregó que seis de los pacientes están con más del 80% del cuerpo afectado, y el resto con más del 50%, "por tanto, son todos casos de alta gravedad".