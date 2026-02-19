PGU: Este es el nuevo grupo de personas que puede solicitarla desde junio

19 feb. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los beneficios más importantes de la protección social chilena, pues está destinado a mejorar los ingresos de los adultos mayores.

Según lo reseñado por ChileAtiende, en su portal web, esta ayuda complementaria se adjudica a quienes tienen una edad igual o superior a los 65 años.

Tras la implementación de la Reforma de Pensiones, se esperan ciertos ajustes y medidas que ampliarán el campo de acción de esta ayuda gubernamental.

Este es el nuevo grupo que puede solicitar la PGU desde junio

Quienes pueden solicitar la PGU desde junio de 2026 son las personas beneficiarias de leyes de reparación y pensiones de gracia.

Si tienen 75 años o más, para septiembre de 2026, podrán hacer la solicitud de este beneficio con anticipación. Ello bajo estricto cumplimiento de los requisitos estipulados por la ley.

La información disponible en ChileAtiende confirma que en septiembre de 2026, los integrantes de este nuevo grupo habilitado podrán seguir solicitando la adjudicación.

Plazos importantes para la PGU en 2026

Hay otras medidas que giran en torno a la PGU y que tendrán vigencia en 2026. Por ejemplo, en septiembre se aumentará el monto de la bonificación a $250.275, para quienes tengan 75 años o más.

El mes siguiente, en octubre, las personas de 75 años que reciben el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) serán notificados sobre si les conviene renunciar a ese beneficio y solicitar la PGU.

La pensión, administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS), maneja pagos que van de acuerdo al monto de la pensión base. Quienes reciban hasta $789.139, tendrán $231.732. Los que tengan entre $789.139 y 1.252.602, obtendrán montos variables. Por su parte, los que perciban montos a partir de $1.252.602, no tienen derecho a la ayuda adicional.

