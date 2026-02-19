Empresa Midea asegura que sus calefones "no presentan fallas" tras alerta de seguridad que presentó el Sernac

19 feb. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Midea Carrier Chile se refirió a la alerta de seguridad emitida por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), tras la notificación sobre casi 15 mil calefones de la marca con “riesgo de fuga de gas”, correspondientes a cuatro modelos distribuidos entre febrero y diciembre de 2025.

Según el organismo, los productos podrían tener “instalados un conector de entrada incorrecto”, lo que motivó la advertencia a los consumidores.

¿Qué dijo Midea?

La compañía explicó que, respecto al Oficio N° 314490 emitido el 20 de enero de 2026, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló una observación sobre estos modelos, exclusivamente relacionada con el Manual de Usuario, con el objetivo de reforzar que la instalación debe ser realizada por un instalador certificado por la SEC.

La empresa recalcó que no se trata de una “falla del producto”, señalando que los calefones “cuentan con certificación vigente, han sido testeados y no presentan fallas”.

Asimismo, se aseguró que no existen reclamos de consumidores ni reportes de incidentes de seguridad asociados.

Las medidas aplicadas por la marca

Para cumplir con lo instruido por la SEC, Midea ejecutó las siguientes acciones:

Actualización del Manual de Usuario, reforzando que la instalación debe ser realizada exclusivamente por técnicos certificados SEC. Reporte formal de cumplimiento ante la autoridad, con fecha 22 de enero de 2026.

“Tras verificar estas acciones, la SEC determinó que los productos que están en el mercado cumplen plenamente con la normativa vigente y pueden comercializarse sin restricciones”, afirmó la compañía.

Finalmente, Midea reiteró que “la instalación de artefactos a gas debe ser realizada siempre por técnicos certificados por la SEC, condición fundamental para garantizar una operación segura”.

Los modelos señalados por Sernac son: MGWH7-14MDNCLW-GL, MGWH5-10MDNCLW-GL, MGWH13-26MDNCLW-GL y MGWH10-20MDNCLW-GL.