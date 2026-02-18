Cierran el Paso Los Libertadores tras detectar mosquito sospechoso de transmitir dengue

18 feb. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Complejo Fronterizo Los Libertadores permanecerá cerrado de manera temporal luego del hallazgo del mosquito sospechoso de transmitir el dengue, en el contexto de una aplicación química realizada por el Ministerio de Salud.

La medida fue adoptada por decisión de la coordinación chilena, previo acuerdo con la coordinación argentina, y contempla la suspensión total del tránsito tanto en territorio nacional como trasandino.

Cierre temporal del paso fronterizo

Desde el Complejo Fronterizo informaron: “Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor, que por decisión de la coordinación Chilena, previo acuerdo con la coordinación Argentina se procederá al cierre temporal de este paso fronterizo debido a aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis, por parte del Ministerio de Salud”.

El tránsito se suspenderá en Guardia Vieja, en Chile, y en Uspallata, en Argentina, a partir del jueves 19 de febrero de 2026 desde las 10:00 horas, tanto en horario chileno como argentino.

En tanto, el túnel internacional cerrará a partir de las 12:00 horas del mismo día.

Fecha y hora de reapertura

De acuerdo con lo informado, la reapertura del paso fronterizo está programada para el viernes 20 de febrero de 2026 a las 12:00 horas.

Desde el Complejo Fronterizo llamaron a quienes tengan previsto viajar a mantenerse informados antes de iniciar su desplazamiento. “Los invitamos a monitorear las cuentas de Twitter @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje”.