Temblor se percibe en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

18 feb. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se percibió en la tarde de este miércoles en el norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 12:19 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió 63 kilómetros al Noroeste de Mina La Escondida, en la región de Antofagasta. Además, tuvo una profundidad de 86 kms.

Por ahora, desde Senapred no han comunicado sobre personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del sismo.

Todo sobre Temblor