Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla: Bienes del exfutbolista saldrán a remate

18 feb. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se confirmó la quiebra total del exseleccionado chileno Mauricio Pinilla tras adeudar sumas de dinero que ascienden a los 1.670 millones de pesos.

Según se reveló desde la carpeta judicial, debido a las deudas millonarias que presenta con múltiples entidades bancarias, se rematarán sus bienes las próximas semanas.

Los detalles de la quiebra de Pinilla

La historia se remonta a 2016 con un negocio de un bar en barrio Bellavista, el cual resultó mal tras no pagar los arriendos del local y la violación directa de diversas cláusulas del contrato al subarrendarlo, además de usura, según acusa el representante legal de la empresa con quien intentó levantar el bar.

Fue después de ello que el 8 de noviembre de 2024 la empresa solicitó la liquidación forzosa del exjugador ante tribunales, exigiendo una suma de $300 millones por incumplimiento de contrato, impago de deudas y una demanda por usura, lo que derivó en que se decretase su quiebra el 21 de noviembre de 2025.

Acciones legales contra el exjugador

En enero pasado, se presentó una acción revocatoria concursal contra el exastro del Atalanta, debido a que habría traspasado un vehículo en conocimiento de que su "mal estado" en los negocios, para evitar el remate del mismo, antes de que se decretase su quiebra en noviembre de 2025.

Además, se traspasaron otros dos autos y dos inmuebles, los cuales son objeto de acciones judiciales para ser recuperados, y luego ser liquidados para solventar los dineros adeudados.

Las millonarias deudas que contrajo Mauricio Pinilla tienen relación con entidades bancarias: Banco BCI, $682 millones; Primus Capital, $514 millones; y Banco Santander, $207 millones, según constató Pulso.

El próximo 25 de febrero y 26 de marzo se llevará a cabo el primer remate en las oficinas de Colliers International Chile, en Las Condes, y se espera que más fechas sean anunciadas para seguir con otros bienes que rematarán.