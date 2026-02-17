El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí

17 feb. 2026 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago.

El séptimo jefe de Estado en 10 años fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones del cargo al que había accedido como presidente del Congreso en octubre.

La destitución de Jerí

La destitución de Jerí se inscribe dentro de la crisis institucional que vive Perú desde las elecciones de 2016, cuando se desató un choque permanente de poderes entre un parlamento fuerte y un Ejecutivo débil en un contexto de fragmentación partidaria y ausencia de consenso político.

"La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república", anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de la votación. Se necesitaban 58 votos para destituirlo.

¿Cuándo se eligirá a un nuevo presidente?

El parlamento elegirá el miércoles a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, señaló Rospigliosi.

Perú quedará acéfalo por más de 24 horas, de acuerdo a la decisión del Congreso, un caso inédito en la historia reciente de este país.

¿Por qué cayó Jerí?

Jerí cayó en momentos que la fiscalía lo investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias.

Su mandato finalizaba en julio y su tarea era garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril.

Jerí, de 39 años, fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

Afuera del Congreso, un pequeño grupo de manifestantes llevaba carteles pidiendo apartar a Jerí por haber convertido el palacio presidencial "en un burdel".

Jerí enfrentó hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscaban removerlo por "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo.

