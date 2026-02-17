¿Llevas el chaleco reflectante en el auto? Esta la multa si no cumples

17 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Si bien la ley obliga a llevar en el auto un extintor de incendios y triángulos de seguridad para señalizar si se detienen por una emergencia, también exige portar un chaleco reflectante.

Es una medida que entró en vigor hace una década y permite reducir el riesgo de atropello cuando el conductor se dispone a colocar los triángulos y resolver el inconveniente, ya que es visible por otros conductores a gran distancia.

¿Cuál es la multa por no llevar chaleco reflectante?

El portal Autofact indica que se considera que un conductor comete una falta leve cuando no posee este elemento de seguridad, por lo que se expone a multas de entre 0,2 y 0,5 UTM (de $13.922 a 34.806 aproximadamente).

¿Cómo debe ser el chaleco reflectante?

Cabe mencionar que el material debe ser fluorescente de color amarillo y con bandas de material retrorreflectante, cuyo ancho no debe ser mayor a cinco centímetros.

Además, nunca debe guardarse dentro del maletero. Debe colocarse en la guantera, bajo los asientos o cualquier otro lugar accesible desde el interior del auto, para que el conductor se baje ya vistiéndolo.

