Xiaomi confirma el arribo de sus autos eléctricos en Chile: Esta sería la fecha de llegada

13 feb. 2026 - 10:02 hrs.

¿Qué pasó?

La gigante tecnológica china Xiaomi anunció oficialmente que sus automóviles ingresarán al mercado automotor chileno, con la intención de competir frente a marcas consolidadas en el segmento de autos electrificados como Tesla, BYD o Volvo.

Los vehículos serán comercializados bajo la división Xiaomi Automobile, compañía que reportó más de 410 mil unidades entregadas en 2025 y proyecta un crecimiento del 34% para 2026, con el objetivo de alcanzar 550 mil entregas globales.

¿Cuándo llegan los autos de Xiaomi a Chile?

Según proyecciones internas, Xiaomi Automobile podría estar presente en Chile entre 2028 y 2029, lo que implicaría duplicar el tamaño de los actuales puntos de venta para poder exhibir y comercializar sus modelos eléctricos en el país.

Así lo confirmó al Diario Financiero Martín Castro, deputy country manager de Xiaomi en Chile, quien aseguró el arribo de los vehículos al mercado local.

“A 2030 sí o sí vamos a estar teniendo autos acá y probablemente nuestras tiendas ya no van a ser de 200, van a ser de 400 metros cuadrados”, aseguró Castro.

Estos son los modelos que comercializa Xiaomi en el mundo

La marca actualmente vende dos modelos principales a nivel global: el sedán SU7 y el YU7, ambos con distintas variantes.

SU7

El SU7 es una berlina cercana a los cinco metros de largo y se ofrece en versiones RWD y AWD, con potencias de 220 kW y 495 kW respectivamente. Su autonomía oficial varía entre 700 y 810 kilómetros bajo el ciclo CLTC; en cambio, con el estándar WLTP, el rango estimado oscilaría entre 400 y 500 kilómetros.

El modelo destaca por su enfoque completamente digital. Incorpora una pantalla central de 16,1’’ con resolución 3K para el sistema de infoentretenimiento y controles del vehículo, un panel de instrumentos de 7,1’’, un head-up display de 56’’ para el conductor y dos pantallas traseras que funcionan como tablets Xiaomi Mi Pads.

Xiaomi

YU7

El YU7, con 4,9 metros de largo, integra el tren motriz Xiaomi HyperEngine V6s Plus, disponible en configuración de uno o dos motores. La marca reveló los datos de la variante de doble propulsor, equipada con tracción integral y una potencia de 690 caballos, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,23 segundos.

Este modelo se comercializa en tres versiones: YU7, YU7 Pro y YU7 Max.

YU7 : batería de 96,3 kWh y autonomía de 835 kilómetros.

: batería de 96,3 kWh y autonomía de 835 kilómetros. YU7 Pro : mantiene la batería de 96,3 kWh, pero el rango baja a 760 km.

: mantiene la batería de 96,3 kWh, pero el rango baja a 760 km. YU7 Max: incorpora un paquete de 101,7 kWh con autonomía de 770 kilómetros.

Las variantes Pro y Max integran sistema de dos motores.