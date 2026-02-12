Estas son las multas por circular sin TAG

12 feb. 2026 - 16:00 hrs.

Uno de los dispositivos más importantes que deben tener los conductores de su vehículo es el TAG, necesario para el cobro automático de peajes en autopistas concesionadas y con tecnología Free Flow.

Es obligatorio para circular por este tipo de vías, ya que de no tenerlo o no habilitarlo y transitar por una, el conductor se expone a sanciones que se vuelven severas rápidamente.

Multas por circular sin TAG

El portal Autofact indica que las multas que aplica la ley para estos casos son las siguientes:

Multa de 1 UTM: aplica por cada día de circulación por dicha vía sin TAG o con el TAG desactivado.

aplica por cada día de circulación por dicha vía sin TAG o con el TAG desactivado. Multa adicional de la empresa concesionaria: si ésta decide aplicar una cobranza judicial por la deuda TAG contraída por no pagar tras circular por la autopista concesionada. El monto se calcula según la variación del Índice de Precios al Consumidor.

si ésta decide aplicar una cobranza judicial por la deuda TAG contraída por no pagar tras circular por la autopista concesionada. El monto se calcula según la variación del Índice de Precios al Consumidor. Multa por 5 o 15 veces la deuda acumulada: si el juez de Policía Local decide imponer una sanción equivalente a cinco veces el monto de la deuda, aunque puede multiplicarse por 15 en caso de reincidencia.

¿Cuánto tiempo tengo para pagar una deuda por circular sin TAG?

Los infractores tienen desde el día 11 hasta el día 30 posterior a la fecha en que circularon sin TAG por los pórticos de telepeaje. Después de este plazo, comenzarán a pagar tarifas de infractor cada vez que utilicen un peaje o sistema Free Flow.

Para evitar esto, deben ingresar al portal Pasaste sin TAG (pulsa aquí) y regularizar el pago de dichos pasos, por las autopistas que funcionan con el sistema Free Flow.

