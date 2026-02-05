¿Quiénes deben comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales?

05 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) es fundamental para conducir legalmente un vehículo en Chile, ya que es requerido para obtener el Permiso de Circulación cada año.

A diferencia de otros seguros, este se enfoca en salud y protección social. No cubre daños materiales del auto, sino que protege la vida e integridad física de las personas involucradas en un siniestro, garantizando atención inmediata.

Personas que deben comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) indica que debe adquirirlo todo dueño de un vehículo motorizado, incluido propietarios de remolques, acoplados y casas rodantes.

Su cobertura es exclusiva para riesgos de muerte y lesiones que sufran las personas en un accidente, donde intervenga el vehículo asegurado. El seguro reembolsa los gastos médicos y hospitalarios, respetando siempre los topes definidos en la póliza.

El alcance incluye desde la atención pre-hospitalaria y transporte sanitario de emergencia, hasta la hospitalización y cirugías. También cubre gastos dentales, prótesis, implantes, costos farmacéuticos e incluso rehabilitación física de las víctimas tras el accidente.

¿Cómo se obtiene el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales?

Se puede contratar a través de cualquier compañía aseguradora autorizada para cubrir este riesgo, mediante su sitio web habilitado o en una oficina.

Una vez realizado el pago, la compañía de seguros entrega un Certificado oficial al propietario, el cual debe presentar al tramitar el Permiso de Circulación en una municipalidad.

