"No lo puedo cambiar, así que tengo que aceptarlo": Maly Jorquiera se sinceró tras polémico quiebre amoroso con Sergio Freire

05 feb. 2026 - 15:38 hrs.

Hace más de un año que Sergio Freire y Maly Jorquiera decidieron poner fin a su relación debido a una supuesta infidelidad de parte del humorista.

Y en un reciente capítulo del podcast "Ojo y Vanguardia", la exintegrante de "El Club de la Comedia" abordó el tema, asegurando que fue una situación que no esperaba pasar.

"No vi venir que yo era tan pública, no cachaba"

Durante la conversación con Natalia Vidal, Maly Jorquiera habló sobre el quiebre amoroso que tuvo con Sergio Freire y aseguró que no esperaba un revuelo mediático tan grande, lo que le afectó en su vida.

"El último tiempo, la exposición de mi vida privada ha sido muy dolorosa, muy dolorosa y es un costo muy alto. (...) Eso yo no lo vi. No vi venir que yo era tan pública, no cachaba", transparentó.

Además, mencionó que si de ella dependiese, "eso lo cambiaría, pero no lo puedo cambiar, así que tengo que aceptarlo".

Todo sobre Famosos chilenos