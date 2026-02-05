05 feb. 2026 - 16:00 hrs.

El Subsidio Familiar (SUF) es un aporte en dinero que ofrece el Estado a las familias que pertenezcan al 60% más vulnerable de la población, de acuerdo a los datos del Registro Social de Hogares (RSH), siempre que se cumplan algunos requisitos.

Según la web de ChileAtiende, el aporte es de $22.007 por cada carga familiar que se acredite. El SUF está destinado a personas que no están en condiciones de mantener a sus cargas (causantes), indica el portal.

Este monto lo reciben madres, padres, guardadores o quienes tengan a su cargo niños o adolescentes, siempre que no se posea previsión social. En el caso de las mujeres embarazadas a partir del quinto mes de gestación, pueden optar al Subsidio Maternal.

Causantes del Subsidio Familiar

Las personas causantes del beneficio son los menores de 18 años de edad, que cumplan los siguientes requisitos:

En caso de tener menos de 8 años , tiene que participar en los programas de salud infantil del MINSAL.

, tiene que participar en los programas de salud infantil del MINSAL. En el caso de tener más de 6 años, debe acreditar que es alumno regular en establecimiento reconocido por el Estado.

ChileAtiende considera importante tomar en cuenta que no se debe tener un ingreso igual o superior al valor del Subsidio Familiar.

¿Quiénes reciben el monto duplicado?

Dentro del SUF, se distingue de forma especial a los discapacitados. Toda persona natural que tenga a su cargo a alguien con discapacidades intelectuales o físicas de cualquier edad, y vivan a sus expensas, puede optar al monto duplicado del beneficio.

En este caso, el aporte común de $22.007 asciende hasta los $44.014, siempre que no sean beneficiarias de algún tipo de pensión asistencial o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

A estas personas también se les exime de la obligación de acreditar la educación en establecimientos reconocidos por el Estado.

En el caso de discapacidad intelectual, el único requisito adicional que se solicitará es acreditar su condición a través de la declaración con la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Cómo recibir el SUF

Para postular al beneficio se debe acudir a la municipalidad correspondiente, con recaudos como certificado de nacimiento del menor, fotocopia del carné de control de niño sano, certificado de alumno regular, declaración de discapacidad, según sea el caso.

Los menores de 18 años que integran el 40 % más vulnerable y cumplen los demás requisitos, reciben el Subsidio Familiar (SUF) de manera automática.

