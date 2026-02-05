Obtén $44 mil mensuales con el Subsidio Empleo Joven: Estos son los requisitos para recibirlo

05 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Cada mes, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entrega diferentes beneficios para los trabajadores, entre los que se encuentra el Subsidio Empleo Joven (SEJ).

Consiste en un aporte económico destinado a jóvenes menores de 24 años para incrementar los ingresos y mejorar su calidad de vida.

Se puede recibir de forma mensual o anual, según elija el beneficiario. Entrega hasta $44.157 al mes, en el primer caso, y hasta $678.028 al año, en el segundo.

Requisitos para obtener el Subsidio Empleo Joven

El Sence indica que los interesados pueden postular si cumplen con los siguientes requerimientos:

Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable.

Tener licencia de educación media, si tiene 21 años o más.

Percibir una renta bruta anual menor a $7.948.180 (pago anual) o renta bruta mensual menor a $662.348 (pago mensual).

Tener las cotizaciones al día.

No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.

Emitir boletas de honorarios y declarar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos, si es trabajador independiente.

No ser beneficiario/a del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

¿Cómo postular al Subsidio Empleo Joven?

El trámite de solicitud se realiza a través del portal de postulación Sence (pulsa aquí), ingresando con la ClaveÚnica o clave Sence.

Luego, debes presionar “Postular”, completar el formulario con los datos requeridos y seleccionar la modalidad de pago mensual o anual.

