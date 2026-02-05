Obtén $44 mil mensuales con el Subsidio Empleo Joven: Estos son los requisitos para recibirlo
- Por Meganoticias
Cada mes, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entrega diferentes beneficios para los trabajadores, entre los que se encuentra el Subsidio Empleo Joven (SEJ).
Consiste en un aporte económico destinado a jóvenes menores de 24 años para incrementar los ingresos y mejorar su calidad de vida.
Se puede recibir de forma mensual o anual, según elija el beneficiario. Entrega hasta $44.157 al mes, en el primer caso, y hasta $678.028 al año, en el segundo.
Requisitos para obtener el Subsidio Empleo Joven
El Sence indica que los interesados pueden postular si cumplen con los siguientes requerimientos:
- Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable.
- Tener licencia de educación media, si tiene 21 años o más.
- Percibir una renta bruta anual menor a $7.948.180 (pago anual) o renta bruta mensual menor a $662.348 (pago mensual).
- Tener las cotizaciones al día.
- No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.
- Emitir boletas de honorarios y declarar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos, si es trabajador independiente.
- No ser beneficiario/a del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.
¿Cómo postular al Subsidio Empleo Joven?
El trámite de solicitud se realiza a través del portal de postulación Sence (pulsa aquí), ingresando con la ClaveÚnica o clave Sence.
Luego, debes presionar “Postular”, completar el formulario con los datos requeridos y seleccionar la modalidad de pago mensual o anual.
Notas relacionadas
- Ya hay fecha para los resultados: Desde este día sabrás si recibiste el Subsidio Eléctrico de hasta $54 mil
- Turismo Familiar 2026: Cómo viajar por Chile con el subsidio estatal que cubre casi todo el valor del paquete
- ¿Qué necesito para postular al Subsidio Habitacional para comprar una vivienda de hasta 1.200 UF?