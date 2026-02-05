Kit de seguridad en un auto: Esto es lo que debes portar de forma obligatoria

05 feb. 2026 - 18:00 hrs.

El conducir es una actividad no exenta de situaciones imprevistas, tales como choques o que el vehículo se apague o detenga de forma repentina. Por ello son necesarios algunos elementos básicos para garantizar la seguridad tanto del conductor como de los acompañantes.

Las leyes chilenas llevan esto a otro nivel. Tanto en la Ley de Tránsito como el Decreto 22, se estipula que no solo es necesario, sino obligatorio portar un kit de seguridad en el automóvil, con el objetivo de promocionar la seguridad vial.

¿Cuál es el kit de seguridad obligatorio en auto?

De acuerdo al blog de Autofact, el kit de seguridad (o kit de emergencia) debe contar con los siguientes elementos:

Extintor de incendios.

de incendios. Rueda de repuesto en buen estado.

de repuesto en buen estado. Gato hidráulico o mecánico para levantar el vehículo y cambiar la rueda.

hidráulico o mecánico para levantar el vehículo y cambiar la rueda. Llave de cruz para soltar y apretar los pernos de la rueda.

de cruz para soltar y apretar los pernos de la rueda. Dos triángulos .

. Chaleco reflectante de color amarillo.

reflectante de color amarillo. Dos cuñas de seguridad (aplica a vehículos de carga, locomoción colectiva y transporte escolar)

También se exige un botiquín de primeros auxilios con el fin de dar una asistencia mínima en caso de lesión. Debe contar con lo siguiente: vendas, alcohol desinfectante, crema para quemaduras, algodón y medicamentos (ejemplo: analgésicos).

Multas para quienes no tengan el kit

Quienes no tengan algunos de los elementos del kit de seguridad, enfrentan multas que pueden superar los $100.000. Estos son los montos estipulados para vehículos particulares:

Multa por no llevar extintor : 0,2 a 0,5 UTM / $13.922,2 a $35.805,5

: 0,2 a 0,5 UTM / $13.922,2 a $35.805,5 Multa por no tener rueda de repuesto : 0,2 a 0,5 UTM / $13.922,2 a $35.805,5

: 0,2 a 0,5 UTM / $13.922,2 a $35.805,5 Multa por rueda en mal estado : 1 a 1,5 UTM / $69.611 a $104.416,5

: 1 a 1,5 UTM / $69.611 a $104.416,5 Multa por no tener triángulo : 0,2 a 0,5 UTM / $13.922,2 a $35.805,5

: 0,2 a 0,5 UTM / $13.922,2 a $35.805,5 Multa por no tener chaleco reflectante: 0,2 a 0,5 UTM / $13.922,2 a $35.805,5

El listado está basado en la Unidad Tributaria Mensual (UTM) de febrero de 2026, valorada en $69.611 de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII). Los montos pueden variar a futuro.

