"Familia siempre será familia": Álvaro Ballero sorprende en redes y reaparece con Ludmila Ksenofontova en campaña publicitaria

A pesar de las polémicas que protagonizaron en los últimos días Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova, el exmatrimonio se reunió nuevamente y reapareció en redes sociales, esta vez para grabar un spot publicitario.

El matrimonio terminó a mediados del año pasado, pero recientemente la rusa afirmó que estaba "molesta" con el exchico reality, luego de que este reveló que Ludmila ya se encontraba en una relación "hace mucho". La expatinadora respondió entonces: "Aquí a mí no me preguntaron si yo quería contar o no".

Ballero y Ksenofontova reaparecen juntos

Para sorpresa de todos, Ballero y Ksenofontova aparecieron juntos en un video junto a sus cuatro hijos, en una colaboración con la marca de útiles escolares Dimeiggs.

Al principio del video, la mujer aparece buscando útiles en el sitio web de la marca y más tarde aparece el ganador de Protagonistas de la Fama llegando con varias bolsas para repartirlas entre sus hijos.

Finalmente, aparecen los dos sentados juntos en compañía de sus retoños, mientras abren los útiles y comparten como familia.

Como era de esperar, la publicación se llenó de comentarios felicitando al exmatrimonio por su buena convivencia: "La gente atacada y la familia más unida que nunca"; "Familia siempre será familia"; "Unidos por los hijos, grande Álvaro y grande Ludmila. Son admirables, sigan así protegiendo a su hermosa familia".

