Rumbo al show de Bad Bunny en el Super Bowl: Apple lanza campaña para destacar presentación del puertorriqueño

05 feb. 2026 - 19:55 hrs.

Este domingo 8 de febrero se disputa una nueva edición del Super Bowl, el evento deportivo más visto de Estados Unidos, y comienzan los preparativos para lo que será el show de medio tiempo protagonizado por Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny.

En este sentido, Apple Music en su cuarto año consecutivo como patrocinador oficial publicó la campaña "Road to Halftime". Estrategia que destaca al artista puertorriqueño, con contenido pensado como antesala al espectáculo, tal como ocurrió con estrellas como Usher, Rihanna y Kendrick Lamar.

Un recorrido a la trayectoria de Bad Bunny

El plan de contenido hace un recorrido por la carrera artística de Bad Bunny, desde sus inicios en el trap hasta los éxitos que lo convirtieron en el primer cantante hispano a cargo del show principal del Super Bowl.

Uno de los puntos centrales de la campaña estará en Apple Music Radio, donde anunciaron programas especiales y una entrevista en profundidad con Zane Lowe.

Se prevé que el artista aborde la presión de representar a la cultura latina en el aniversario 60 de la NFL, además del desafío de condensar una carrera repleta de éxitos en un espectáculo de apenas 13 minutos.

AFP

¿Dónde ver el show?

Una de las funciones optimizadas para los seguidores del cantante, fue la de Apple Music Sing, que entre otras cosas permite cantar en modo karaoke durante reuniones y fiestas previas al partido.

También se podrá desbloquear fondos de pantalla con la estética del show a través de Shazam. Apple Maps por su parte agregó guías de la ciudad sede, que destacan puntos emblemáticos vinculados al evento deportivo.

El show se podrá seguir en vivo a través de Apple Music y las plataformas oficiales de la NFL, además de Disney+ y ESPN.

Todo sobre Bad Bunny