Permiso de medio día para realizarse exámenes preventivos: Así debes solicitarlo

05 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Los exámenes preventivos ahora son avalados por el Código del Trabajo, que otorga permiso a los empleados para realizarse pruebas médicas fundamentales durante la jornada laboral.

Según ChileAtiende, el estatuto justifica la realización de exámenes de próstata, para los hombres, y mamografías y papanicolau, en el caso de las mujeres.

También se pueden incluir otras prestaciones de medicina preventiva a consideración, pues el propósito de la iniciativa es poder prevenir enfermedades crónicas, como el cáncer, y preservar la salud.

¿Cómo se solicita el permiso para exámenes preventivos?

La ley suscribe que, para solicitar el permiso para la realización de exámenes preventivos, hay que avisar al empleador con una semana de anticipación.

Después de haber asistido a la cita médica, es necesario presentar los comprobantes de la jornada, pues esto permitirá confirmar que los exámenes se hicieron en la fecha y hora autorizadas.

El tiempo empleado para este fin se considerará como trabajado, por lo que no se descontará. Tampoco podrá ser compensado en dinero, ni durante, ni tras la finalización del contrato.

Así funciona el permiso para exámenes preventivos

Se puede acceder a este derecho una vez al año, empleando medio día laboral para la realización de exámenes, ya sea en instituciones de salud públicas o privadas.

De ser necesario, el empleador está en el deber de extender el tiempo de permiso. Ello en el caso de que haya que considerar otras condiciones, como traslados, disponibilidad de equipamiento médico o condiciones geográficas.

Todo sobre Beneficio Trabajador