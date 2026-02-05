¿Cuál es el plazo mínimo de trabajo para recibir la indemnización por años de servicio?

05 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Entre los trabajadores existe una duda frecuente sobre el término de una relación laboral y sus pagos finales, donde la indemnización por años de servicio figura como un derecho clave para proteger sus ingresos ante un despido ajeno a su voluntad.

Sin embargo, este beneficio no es para todos. La legislación laboral chilena fija requisitos con respecto a la duración del contrato y la causal, por lo que es necesario conocer lo que corresponde al firmar el finiquito.

¿Qué necesito para recibir la indemnización por años de servicio?

La Dirección del Trabajo (DT) indica que, para cobrarlo, el contrato debe haber estado vigente por un año o más de forma continua. Si la relación laboral dura menos, no existe la obligación legal de pagarlo.

No basta con la antigüedad, ya que la causal es determinante: solo procede si el despido es por necesidades de la empresa o desahucio. Otros motivos, como renuncia voluntaria o despido por faltas graves, no generan este derecho.

El pago corresponde a un sueldo mensual por cada año de trabajo. Si sobra una fracción mayor a seis meses, se paga como un año más. Si no hay otro pacto, la ley establece un tope máximo de 330 días de remuneración por 11 años de trabajo.

Asimismo, el empleador debe entregar el monto dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de contrato, salvo que ambos firmen otra fecha en un acuerdo escrito.

