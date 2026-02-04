Programa Turismo Familiar: ¿Cuánto dura cada viaje?

04 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Si quieres viajar con tu familia y vivir una experiencia única, puedes postular al Programa Turismo Familiar, que te ayuda a acceder a paquetes turísticos a un precio económico.

Es una iniciativa estatal que entrega un subsidio para cubrir cerca del 80% del costo de la experiencia, permitiendo al beneficiario realizar un copago de solo el 20%, según el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

Duración del viaje en el Programa Turismo Familiar

Los paquetes turísticos tienen una duración de tres días y dos noches, en los que se incluye traslado, alojamiento, alimentación, excursiones y actividades, guía y seguro de asistencia.

¿Cuánto debo pagar por un paquete del Programa Turismo Familiar?

El subsidio cubre cerca del 80% del costo y al beneficiario le corresponde un copago del 20%, cuyo tope máximo es de:

$30.000 por adulto (a partir de los 13 años).

$20.000 por niños de entre 4 y 12 años, con 11 meses y 29 días. Los menores de 4 años no pagan.

Requisitos para postular al Programa Turismo Familiar

Los grupos interesados en obtener el cupo familiar tendrán que cumplir las siguientes condiciones:

Tener cédula de identidad chilena vigente. Los menores de 18 años pueden presentar el certificado de nacimiento.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% en los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.

Postular con un grupo familiar de al menos dos personas, incluido el postulante.

Viajar con un grupo familiar con algún menor de 30 años, si el postulante o algún integrante es mayor de 60 años.

Para acceder al cupo mujer pueden pertenecer a cualquier tramo de vulnerabilidad, siempre que las miembros tengan de 18 a 59 años y sean al menos dos personas (incluida la postulante). El grupo debe estar compuesto exclusivamente por mujeres.

¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar?

El trámite se efectúa en la municipalidad correspondiente al domicilio, donde podrán postular entregando los documentos requeridos siempre que haya cupos disponibles.

Luego, tendrán que firmar la carta de viaje con Sernatur, participar en la reunión de organización del viaje y cumplir con el copago.

Está disponible para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, cuyos municipios manifestaron su interés de postular al programa.

Todo sobre Beneficio Familiar