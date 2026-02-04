Emiten aviso por precipitaciones normales en corto periodo de tiempo: Pronostican hasta 12 mm de lluvia en Arica y Parinacota
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo", las cuales afectarían a la región de Arica y Parinacota.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde se producirán estas precipitaciones?
El fenómeno afectaría a la Cordillera de la región de Arica y Parinacota, a raíz de una condición sinóptica de "Alta de Bolivia".
La medida se encuentra vigente desde la tarde de este miércoles 4 hasta la madrugada del jueves 5 de febrero.
Según lo expuesto por meteorología, en la zona caerían entre ocho y 12 milímetros (mm) de lluvias.
