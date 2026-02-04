Captan rescate de adulta mayor que estaba con peligro de inmersión en La Serena

04 feb. 2026 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un rescate quedó registrado en videos, el cual fue protagonizado por dos funcionarias de Carabineros que se lanzaron al mar para rescatar a una mujer de 70 años, de nacionalidad extranjera, en la comuna de La Serena, región de Coquimbo.

La adulta mayor se estaba bañando en una playa cuando fue arrastrada por una ola, presentando peligro de inmersión.

El rescate de la mujer

La situación fue advertida inicialmente por otra mujer que también se bañaba en el sector, quien notó que la adulta mayor se alejaba de la orilla y tenía dificultades. Como en el lugar no había salvavidas, salió hacia la calle en busca de ayuda y se encontró con las funcionarias policiales que patrullaban en bicicleta, quienes acudieron de inmediato.

Ambas uniformadas no lo dudaron e ingresaron al mar, logrando sacar a la mujer del agua, en un procedimiento que fue captado en registros audiovisuales.

Carabineros destaca labor de las funcionarias

El teniente coronel Eugenio Olea, comisario de la Primera Comisaría La Serena, señaló que "Queremos destacar y reconocer la rápida respuesta de la sargento segundo Claudia Mondaca, y la cabo segundo Brenda Escare, quienes no dudaron un segundo en ir en ayuda de una mujer que se encontraba en peligro".

También expresó que "esa acción y respuesta refleja el compromiso y la vocación de servicio que debe tener cada carabinero, entendiendo que estamos a disposición de la comunidad para entregar una seguridad integral".