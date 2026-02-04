Autopista Central se mantiene cortada a la altura del Nudo Quilicura: Camión de bebidas perdió su carga en la ruta

04 feb. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles, la Autopista Central mantiene restricciones de tránsito en dirección al centro de Santiago, luego de que un camión de bebidas perdiera su carga a la altura del Nudo Quilicura.

En las imágenes compartidas por el Ministerio de Transportes (MTT) en redes sociales se pueden ver varias botellas de Coca-Cola derramadas en la ruta, cuestión por la que se debió suspender el tránsito.

Tránsito restringido en la Autopista Central

Tras el accidente, todas las pistas en dirección al sur se vieron afectadas; sin embargo, paulatinamente se ha ido despejando la autopista.

En su última actualización, la Autopista Central informó que la caída de las bebidas está "ocupando la pista derecha" y que el "ramal surponiente" del Nudo Quilicura se encuentra "cerrado".

Con el cierre de este ramal del nudo, los automovilistas que vienen desde el poniente por la autopista Vespucio Norte no pueden acceder hacia la Ruta 5 al sur, por lo que se pide evitar la zona y buscar alternativas.

La plataforma Transporte Informa del MTT señala que existe una congestión "muy alta" en las siguientes vías:

Ruta 5 al sur desde San Ignacio.

al sur desde San Ignacio. Vespucio Norte al oriente desde Lo Echevers.

al oriente desde Lo Echevers. Autopista Los Libertadores desde San Ignacio.

