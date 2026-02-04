Luto en el deporte nacional: Joven surfista Lucas Encina fallece en un accidente de tránsito en La Serena

04 feb. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

El deporte nacional se encuentra de luto luego de que se confirmara el triste fallecimiento a los 24 años del surfista Lucas Encina. El deportista murió la noche del lunes tras protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de La Serena.

Según detalla Emol, el fallecimiento de quien era considerado una de las "promesas del surf nacional" ocurrió cuando el joven perdió el control de su motocicleta y sufrió un impacto fatal.

Los servicios de emergencia llegaron en su auxilio al sector de Alfalfares Oriente; sin embargo, solo pudieron constatar la muerte de Encina en el lugar.

"El surf chileno hoy está de luto"

Lucas Encina era uno de los referentes del surf en la región de Coquimbo. Fue miembro del Team Chile y destacó, por ejemplo, representando al país en el Mundial Juvenil ISA 2016 en Azores, Portugal, cuando tenía solo 14 años.

Tras su muerte, la Federación Chilena de Surf emitió un comunicado lamentando la noticia: "Seleccionado nacional, serenense de corazón y leyenda de nuestras costas. Gracias, Lucas Encina, por tantos años de entrega y por representar nuestros colores con tanta garra. El surf chileno hoy está de luto. ¡Hasta siempre!".

Por su parte, el medio especializado Latinwave recordó con cariño al deportista, señalando que era "una tremenda persona, siempre afable, cariñoso, respetuoso y muy educado (...) buenas olas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Latinwave (@latinwave.cl)

Todo sobre Deportes