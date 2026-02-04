Aumento de la PGU: Estas son las fechas en que subirá sus montos

04 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Con la Reforma de Pensiones, la Pensión Garantizada Universal (PGU) recibió cambios en sus montos y requisitos para nuevos beneficiarios, para mejorar los ingresos de más adultos mayores gradualmente.

En febrero, el aporte tuvo un reajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mientras que los mayores de 82 años reciben un monto máximo de $250.275, quienes tienen entre 65 y 81 años obtienen $231.732 y la posibilidad de acceder al tope a futuro.

¿Cuándo subirá el monto de la PGU?

Según ChileAtiende, a partir de septiembre de 2026 el monto máximo de $250.275 comenzará a extenderse en base a lo siguiente:

Si tienes 75 años o más al 30 de septiembre, aumentará automáticamente desde septiembre.

Si cumples 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, tendrás derecho al aumento desde el mes de tu cumpleaños.

Si recibes una pensión de gracia o por leyes de reparación y tienes 75 años o más al 30 de septiembre, podrás solicitarla desde junio y cobrar desde septiembre. Si cumples los 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrás solicitar y acceder al beneficio a contar del mes de tu cumpleaños.

Posteriormente, en septiembre de 2027 entrará en vigor la última nivelación bajo las siguientes condiciones:

Si tienes 65 años o más, tu PGU aumentará al monto máximo.

Si recibes una pensión de gracia o por leyes de reparación y tienes 65 años o más, podrás solicitarla con tres meses de anticipación.

Si eres una persona montepiada de Capredena o Dipreca y no recibes otra pensión en algún régimen previsional, podrás solicitar un monto complementario para alcanzar el valor que tenga en esa fecha la PGU.

En cualquier caso, los interesados pueden consultar en línea (pulsa aquí) cuándo les corresponde el aumento del beneficio, ingresando su RUN y fecha de nacimiento.

