¿Cuándo es obligatorio pagar gratificación legal al trabajador?

La gratificación legal es una bonificación anual que las empresas que generan ganancias reales están obligadas a pagar a sus trabajadores.

La legislación laboral establece que las empresas deben repartir el 30% de sus utilidades líquidas cada año como una compensación por los servicios de sus empleados. O bien deben pagarles el 25% de sus sueldos anuales en abonos o una sola entrega anual.

¿Cuándo se le paga gratificación legal al trabajador?

La Dirección del Trabajo (DT) establece que para que sea obligatorio, el negocio debe cumplir las siguientes condiciones:

  • Es un establecimiento, ya sea minero, industrial, comercial, agrícola o cualquier otro; o una cooperativa.
  • Tiene fines de lucro, a excepción de las cooperativas.
  • Está obligado a llevar libros de contabilidad.
  • Obtuvo ganancias en su actividad, en el período anual respectivo.
Para determinar las ganancias, se le resta a la utilidad líquida el 10% del capital del propio empleador y se realiza el cálculo financiero, en el que no se debe tomar en cuenta las pérdidas de años anteriores.

Si la empresa cumple dichos requisitos, el empleador reparte el 30% de las ganancias totales o abona el 25% de la remuneración anual.

Si se opta por el abono del 25% de las remuneraciones, la ley establece un límite monetario: la gratificación no podrá exceder de 4,75 ingresos mínimos mensuales, vigentes al cierre del respectivo ejercicio anual.

