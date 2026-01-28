¿En qué consiste el derecho a la desconexión laboral y para quiénes aplica?

28 en. 2026 - 10:00 hrs.

El aumento del teletrabajo trajo nuevos desafíos para separar la vida personal de la laboral, por lo que la legislación chilena establece reglas claras para proteger el tiempo de descanso, como el derecho a la desconexión laboral.

Muchos empleados remotos o que trabajan sin fiscalización superior sienten la presión de estar siempre disponibles. Sin embargo, el Código del Trabajo garantiza un período donde ninguna solicitud profesional puede interrumpir la vida privada.

¿Qué es el derecho a la desconexión laboral?

Según la Dirección del Trabajo (DT), consiste en la facultad legal de no atender llamadas, correos o mensajes de la empresa fuera de la jornada pactada. Esto entrega tranquilidad a quienes temen sanciones por no responder a los requerimientos laborales fuera de hora.

Este derecho aplica a trabajadores que distribuyen libremente su horario o que están excluidos del tope de jornada, como teletrabajadores, gerentes o agentes. La meta es evitar que la falta de un horario fijo extienda las labores sin control.

Se exige un reposo mínimo de 12 horas continuas cada 24 horas. Además, el empleador tiene prohibido dar órdenes en días de descanso, vacaciones o licencias, garantizando de esta manera que la desconexión sea absoluta y respetada.

