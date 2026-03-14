Kast presenta plan de Reconstrucción Nacional: Contempla ajustes a la gratuidad y fortalecimiento de mecanismos de cobro del CAE

14 mar. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se dirigió este sábado a la región del Biobío para reunirse con los damnificados de los incendios forestales que afectaron a la zona, instancia en la que aprovechó de conversar con vecinos de Penco, una de las localidades más afectadas por los siniestros.

En un punto de prensa, el Mandatario entregó algunos detalles del proyecto de ley de "Reconstrucción Nacional", el que cuenta con más de 40 medidas, concentradas en 5 ejes, para reconstruir viviendas, reactivar la economía, fortalecer instituciones, ordenar las finanzas públicas y mejorar la seguridad tras los incendios.

¿Qué dijo Kast por el proyecto de "Reconstrucción Nacional"?

"Hace 3 días asumimos el Gobierno de Chile y hoy estamos aquí en la comuna de Penco, región de Biobío, en esta tierra que lamentablemente fue arrasada por el fuego hace dos meses atrás. A través de ustedes quiero dirigirme a los chilenos, presentándoles un borrador de proyecto de ley que plantea una reconstrucción nacional", partió diciendo el Mandatario.

Luego, recalcó que "hace años hablábamos de reconstruir nuestra patria, pero ahora tenemos que agregar otras reconstrucciones (...) Hay que entender qué se derrumbó en Chile. Aquí vemos la destrucción por el fuego, pero en Chile se han roto más cosas. Se rompió la economía, el crecimiento se estancó, ustedes aquí en la región han sufrido el dolor del desempleo, la falta de dignidad, de no tener buenos servicios, atenciones, porque la región y el país se detuvo en su andar".

"Al principio vamos a tener que tomar medidas que son impopulares", reconoció Kast respecto al proyecto.

"Este proyecto plantea una rebaja al impuesto corporativo, que es de plazo gradual, del 27% al 23%", señaló también el Presidente, argumentando que "queremos que en Chile haya inversión".

En otro punto, el Mandatario afirmó que la iniciativa plantea una reforma al sistema ambiental, basándose en que "la persona está primero".

Respecto a la reconstrucción fiscal, se plantea limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar la extensión a nuevos deciles, y fortalecer los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

"Vendrán decisiones duras"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó algunos detalles más concretos del proyecto, instancia en que afirmó que "no es la idea que un ministro de Hacienda sea popular. Es el que trae la austeridad y habla con la verdad".

"Los recursos son escasos. Y vendrán decisiones duras", reconoció Quiroz, diciendo que propusieron un ajuste tributario.

En materia económica, Quiroz señaló que se quieren recuperar los 200 mil empleos perdidos y la eliminación transitoria por 12 meses al IVA de la vivienda. Además, la iniciativa propone que no haya más contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores.

Estas son todas las medidas del plan de Reconstrucción Nacional

Reconstrucción física:

Ampliación y extensión del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios.

Inyección adicional de 400.000 millones de pesos para atención de los incendios.

Medidas complementarias de financiamiento: rebaja transitoria del impuesto a las donaciones; la facultad para tesorería para condonar capital endeudado y un régimen de repatriación de capitales.

Reconstrucción económica:

Eliminación transitoria del IVA a la vivienda.

Reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%.

Reintegración del sistema tributario.

Eliminación del impuesto a las ganancias de capital.

Subsidio para la protección del empleo formal.

Agilización de permisos ambientales y sectoriales.

Reconstrucción institucional:

Reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para mayor rapidez e imprevisibilidad reducida.

Reforzamiento de la rectoría técnica del SEIA.

Agilización de concesiones marítimas y creación de canales expeditos para ampliaciones de faena.

Mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias.

Reconstrucción fiscal:

Contención del gasto mediante ajustes a la gratuidad universitaria: limitar gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar extensión a nuevos deciles.

Moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema.

Fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Reconstrucción del orden legal y de seguridad pública:

Medidas de inclusión financiera para proteger a personas vulnerables frente a usura y crédito informal.

Endurecimiento de penas al contrabando de cigarrillos.

Endurecimiento de sanciones al transporte ilegal de migrantes.

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