Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Cortes de agua de hasta ocho horas: Estas son las 3 comunas de la RM afectadas este miércoles

¿Qué pasó?

Aguas Andinas anunció una serie de cortes de agua programados para este miércoles 29 de abril en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red de distribución.

La suspensión del suministro afectará a vecinos de tres comunas de Santiago y, en algunos casos, se extenderá por hasta ocho horas. Desde la sanitaria recomendaron tomar precauciones y juntar agua con anticipación para enfrentar la jornada.

Lo más visto de Nacional

Los cortes serán acotados por sectores específicos y en horarios determinados, por lo que se aconseja revisar el detalle por comuna para verificar si te verás afectado durante el día ingresando en el sitio web de Aguas Andinas.

Ir a la siguiente nota

Comunas con cortes de agua este miércoles

Providencia

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles 29 de abril.

Puente Alto

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 29 de abril.

San Bernardo

Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas del miércoles 29 de abril.

Leer más de

