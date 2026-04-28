Ley Uber: Así serán las nuevas exigencias para los vehículos en las apps de transporte

28 abr. 2026 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), ahora bajo la dirección del ministro Louis de Grange, ingresó oficialmente dos nuevos reglamentos a la Contraloría General de la República. Estos documentos buscan destrabar la implementación de la llamada "Ley Uber" (que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte o EAT) e introducir cambios de largo alcance para el gremio de los taxis.

La principal motivación de esta nueva propuesta es evitar lo que actual secretario de Estado calificó como una potencial "destrucción de la industria".

El reglamento anterior, diseñado durante la gestión de Juan Carlos Muñoz, establecía requisitos técnicos tan estrictos que amenazaban con dejar fuera de servicio a una gran parte de la flota actual, afectando tanto el empleo de los conductores como las tarifas para los usuarios.

Cambios clave para los vehículos de aplicaciones

El nuevo documento de 31 páginas introduce tres ejes de flexibilización fundamentales para los vehículos que operan mediante aplicaciones:

Antigüedad de los vehículos

Este es quizás el punto más relevante. Para la primera inscripción en el registro nacional, el límite de antigüedad sube de 1 a 5 años. En el caso de reemplazo de vehículos, el margen aumenta de 3 a 5 años (con un régimen especial de hasta 7 años en zonas extremas).

Finalmente, la antigüedad máxima para operar se extiende de los 12 años propuestos inicialmente a 15 años.

Adiós a la exigencia de cilindrada

Se propone eliminar las restricciones basadas en la cilindrada y potencia del motor. Según el ministerio, estos factores ya no son indicadores determinantes de la seguridad de un vehículo moderno, y su eliminación permitirá que modelos más eficientes y compactos sigan operando.

Identificación y Seguridad

Para facilitar la fiscalización y la seguridad del pasajero, se simplificará el distintivo del vehículo. Los autos deberán portar de forma permanente una lámina rectangular con un código QR, la foto del conductor y su código de identificación (CIC).

Igualdad de condiciones para los taxis

Uno de los puntos de mayor fricción en la tramitación de esta ley es la queja de los taxistas por una supuesta "competencia desigual". Para abordar esto, el MTT ingresó un reglamento paralelo que busca equiparar las exigencias.

Los taxis y colectivos ahora podrán beneficiarse de criterios de antigüedad y cilindrada similares a los de las aplicaciones, permitiéndoles renovar sus flotas con mayor facilidad y reducir sus costos operativos.

Eficiencia administrativa y empleo

El reglamento firmado por el titular de la cartera y el Presidente José Antonio Kast pone especial énfasis en reducir la burocracia. Se propuso disminuir la periodicidad para el reemplazo de conductores en el registro, bajando de 30 a solo 10 días el tiempo de espera para cubrir cupos disponibles.

Además, el ministerio se compromete a no solicitar documentos que ya se encuentren en bases de datos estatales gracias a la interoperabilidad del sistema.

El objetivo final es claro: formalizar un sector que lleva años en la incertidumbre, proteger miles de puestos de trabajo y garantizar que el servicio de transporte siga siendo accesible para la ciudadanía sin que las tarifas se disparen por regulaciones excesivas.

Con estos documentos en manos de la Contraloría, se espera que el proceso de toma de razón sea el paso final para que, tras años de debate legislativo y administrativo, la regulación del transporte por aplicaciones sea finalmente una realidad en Chile.

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