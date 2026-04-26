Algunos durarán hasta las 18:00 horas: Estos son los desvíos que se implementarán para la Maratón de Santiago

26 abr. 2026 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se realizará uno de los eventos deportivos más importantes del país: la Maratón de Santiago 2026, que convoca a miles de atletas y ciudadanos en una competencia de alto rendimiento.

Como es habitual en este tipo de actividades, la ciudad presenta diversos cortes de tránsito. Estas interrupciones comenzaron la tarde del sábado y algunas se mantendrán hasta las 18:00 horas del domingo.

Los desvíos que comienzan este sábado

Según Transporteinforma, desde las 09:00 horas, los ejes Teatinos-Nataniel Cox y Morandé-Zenteno, entre Agustinas y Padre Alonso de Ovalle, tendrán el tránsito suspendido debido a trabajos de la productora.

Esta intervención se extenderá hasta las 18:00 horas del domingo 26 de abril.





Además, desde las 12:00 horas, la Alameda al poniente será desviada en Miraflores y Mac Iver, mientras que hacia el oriente el desvío será en avenida Manuel Rodríguez.

Esta medida se aplicará tanto para vehículos particulares como para el transporte público.





Metro adelantará su apertura

Como parte del plan operacional, y en coordinación con Metro de Santiago, se adelantará la apertura de las líneas 1, 2, 3 y 5 desde las 06:00 horas.

Esto significa que el servicio comenzará una hora y media antes del horario habitual de cada jornada dominical, con el objetivo de facilitar el acceso a los distintos puntos de largada.

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