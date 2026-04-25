Bombas de estruendo, fuegos artificiales y taco en la Ruta 78: Reportan desmanes de hinchas en la previa del clásico universitario

25 abr. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, diversos usuarios de redes sociales han reportado algunos desmanes de hinchas de la Universidad de Chile en plena Ruta 78, a la altura de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Recordemos que esta misma jornada el club azul jugará el "Clásico Universitario" frente a la Universidad Católica, en el Estadio Nacional.

Bombas de estruendo, fuegos artificiales y taco en la autopista

En diversos registros que llegaron a los canales de Meganoticias, se puede ver a los hinchas de la "U" lanzando fuegos artificiales, bombas de estruendo, rollos de papel y generando un taco en la Ruta 78.

Los desmanes ocurren en la antigua plaza de peaje de la también conocida como "Autopista del Sol" a la altura de Américo Vespucio, la que quedó en desuso hace unos años con la implementación del cobro por TAG.

Quienes denunciaron la situación señalaron que esto es algo que ocurre "todos los fines de semana que hay partido", pero que en esta ocasión se ha extendido entre 45 minutos a una hora.

De acuerdo a lo señalado a Meganoticias, las personas contactaron al concesionario de la autopista, indicándoles que pedirían la asistencia de Carabineros.

Revisa los registros

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