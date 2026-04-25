Se roban en promedio 100 autos al día en Chile: Carabineros explica la cifra y cuál es la modalidad más empleada para el ilícito

25 abr. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

El robo de vehículos es uno de los principales delitos que se comete en el país. De hecho, según cifras de Carabineros, 100 autos en promedio son robados en un día.

El teniente Fabián Lagos, del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, conversó con Meganoticias Siempre Juntos para ahondar en esta problemática. "Nosotros estamos conscientes de las publicaciones que se han realizado en diversos estudios de esta materia, que es ardua y súper importante para la población, porque el vehículo es un medio que nos cuesta a todos mucho dinero y es de mucho esfuerzo para la familia chilena", partió diciendo la autoridad policial.

Más de 40 mil vehículos han sido sustraídos

Sobre las cifras de robos, el teniente Lagos indicó que "si nosotros hacemos una radiografía nacional, tenemos un total de 43.176 (durante el 2025) vehículos por distintos tipos de encargos, sean por robos, por hurto, por alguna instrucción judicial, por estafa".

La autoridad de Carabineros enfatizó que "el robo violento de vehículos, como la encerrona y el portonazo, no es a nivel nacional la mayor modalidad de cómo se roba un vehículo en Chile".

"El robo que más tenemos registrado en el sistema de encargos es el robo de vehículo motorizado como tal, donde no hay una víctima en su interior, o sea, cuando una persona deja su vehículo en la vía pública y se lo sustraen", explicó el teniente Lagos.

Respecto a las cifras comparativas entre el 2024 y el 2025, se informó que hubo una disminución del 23% de los delitos violentos para robar un vehículo. "A los chilenos les robaron 2.570 vehículos menos bajo una modalidad de encerrona o portonazo", concluyó la autoridad de Carabineros.

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