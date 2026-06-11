Santiago registró una de las mañanas más frías del año tras la lluvia: Temperaturas alcanzaron -1 grado en algunas comunas

11 jun. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se registró una de las mañanas más frías del año en Santiago luego de las precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana durante la jornada anterior.

Las bajas temperaturas se hicieron sentir especialmente durante las primeras horas del día. En comunas como Pudahuel y Colina, los termómetros llegaron hasta los -1°C, mientras que en otros sectores de la capital también se registraron mínimas cercanas a los 0°C.

¿Por qué bajaron tanto las temperaturas?

Según explicó el periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, el descenso térmico se produjo tras el paso del sistema frontal que dejó lluvias en Santiago el miércoles.

Luego de las precipitaciones, los cielos despejados favorecieron una fuerte caída de las temperaturas durante la madrugada.

"El piso, la superficie mojada, mucha humedad, más esta temperatura, hacen que la sensación térmica sea aún inferior", explicó.

¿Volverán las lluvias?

Según adelantó el experto, por ahora no se esperan nuevas precipitaciones en la Región Metropolitana durante los próximos días.

Sin embargo, entre la tarde del viernes y la mañana del sábado podría volver a nevar en sectores de la cordillera de la Región Metropolitana.

"Solo en la cordillera. Podría salpicar sectores precordilleranos, pero por ahora no bajo la cota 1.000", aseguró, descartando lluvias en la ciudad.

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