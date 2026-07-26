Fenómeno ahora ocurriría en zonas de cinco regiones: Actualizan aviso de "nubes convectivas con características tornádicas"
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" emitido para zonas de dos regiones; sin embargo, tras la revisión del organismo, ahora se abarcan zonas de cinco regiones entre el centro y sur del país.
"Nubes convectivas con características tornádicas"
La DMC explicó que el aviso se origina en una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la tarde y la noche de este domingo 26 de julio en sectores del Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Entre las observaciones del aviso, Meteorología alerta por la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".Ir a la siguiente nota
Región de Ñuble
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
Región del Biobío
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
Región de La Araucanía
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
Región de Los Ríos
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
Región de Los Lagos
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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