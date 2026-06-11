Temblor afecta al norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 11:15 horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 91 kilómetros al este de Socaire, a 252 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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