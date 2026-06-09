Hito en el norte: Inauguran en María Elena la planta de almacenamiento de baterías más grande de América

09 jun. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de María Elena se concretó la inauguración de "Elena", la nueva planta de baterías de la empresa española Grenergy, la cual se posiciona oficialmente como la más grande en América.

La instalación ya cuenta con 3,5 GWh de capacidad de almacenamiento en operación, integrándose al megaproyecto energético Oasis de Atacama. A esto se suma un plan de expansión progresivo que proyecta duplicar su capacidad y alcanzar los 7 GWh hacia el año 2028.

Según detalló la empresa, levantar este proyecto energético tuvo un costo de US$2.500 millones y se requirió una dotación de 400 operarios en las faenas. Así, en su puesta en marcha ya funcionan más de 6.240 baterías distribuidas en 624 contenedores.

En la inauguración participó el Presidente de la República, José Antonio Kast, las ministras Ximena Lincolao y Ximena Rincón, además de la alcaldesa de María Elena, Viviana Cuello.

El salto hacia la Inteligencia Artificial

Desde la compañía explicaron que la energía limpia generada por este ecosistema sentará las bases para atraer infraestructura digital. En esa línea, anunciaron el desarrollo de GR Data, una plataforma de centros de datos en el país que busca atraer cerca de US$25.000 millones en inversión digital directa.

La primera iniciativa será "Atacama Data", un campus de entrenamiento de Inteligencia Artificial que se ubicará en las cercanías de la planta. El complejo operará con energía renovable, sin consumo de agua y estará conectado al nodo Kimal.

Finalmente, la firma detalló que este modelo de hibridación también se replicará en la zona central de Chile mediante el proyecto Oasis Central, sumándose a los campus tecnológicos proyectados en Polpaico y Alto Jahuel para aprovechar los principales nodos de conectividad nacional.