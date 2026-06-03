Temblor afecta a la zona norte: Conoce dónde fue el epicentro y la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
La mañana del miércoles 3 de junio, a las 10:10 horas, un temblor de magnitud 4.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 44 km al suroeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 146 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de